Teenager-App TikTok: Sorge um Meinungsfreiheit und Privatsphäre

Spätestens seit den nur spärlichen Berichten von den Protesten in Hongkong steht der Social-Media-Dienst TikTok unter Zensurverdacht. Inhalte, die der chinesischen Regierung missfallen, sollen offenbar gezielt ausgeblendet werden. Laut Guardian sind etwa Inhalte tabu, in denen der Tiananmen-Platz in Peking, Tibets Unabhängigkeit oder die verbotene religiöse Gruppierung Falun Gong erwähnt würden.

Auf der Verbotsliste sollen auch prominente Politiker wie Wladimir Putin, Donald Trump oder Barack Obama stehen. TikTok-Mutter ByteDance bezeichnete die Richtlinie als veraltet, man setze nun auf „lokale Moderatoren“ und den entsprechenden Richtlinien der Länder.

Newsdienst Toutiao

Sorge um die Meinungsfreiheit besteht auch beim News-Dienst Toutiao, der auf mehr als 240 Millionen Handys junger Chinesen installiert ist und nach Europa expandiert. Per künstlicher Intelligenz werden die Lesegewohnheiten der Nutzer bis ins kleinste Detail analysiert und entsprechend gefilterte Schlagzeilen, Videos, Blogeinträge und andere Inhalte „empfohlen“.