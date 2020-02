Filmkritiken der Woche: Ausgebeutete, Gentlemen und Ehetyrannen

„Der Unsichtbare“: Ehetyrann im Tarnanzug

Eine Warnung vorweg: Frauen, die unter einem gewalttätigen Partner leiden, sollten sich das besser nicht anschauen. Denn schon als umsorgte, nie geschlagene oder misshandelte Frau kriecht einem bei diesem irren Psycho-Horrortrip die Angst in die Knochen. Lockert sich die Verkrampfung zwei Stunden lang nicht. Zu ernst ist das Thema, zu real der (Beziehungs-)Horror.

Cecilia Kass ( Elisabeth Moss) will nur weg aus der Beziehung mit dem hoch intelligenten, aber latent gewalttätigen und kontrollsüchtigen Adrian. Ihre akribisch geplante Flucht aus dem Haus in der Nacht gelingt. Sie findet Zuflucht bei ihrem Jugendfreund James, einem freundlichen Cop, und dessen Tochter. Doch auch in dieser friedvollen Umgebung findet Cecilia keine Ruhe: Sie hat das Gefühl, nicht alleine im Haus zu sein. Adrian ist ständig in ihrem Kopf – und nicht nur dort. Sein Tod war, wie sie bald leidvoll erfährt, nur vorgetäuscht.

Leigh Wannell liefert mit seiner modernen Kinoadaption des gleichnamigen Romans von H. G. Wells („The Invisible Man“) einen packenden Psycho-Horrorthriller, der mit Elisabeth Moss eine großartige Protagonistin hat. Schrecklich gut.