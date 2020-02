Trumps Wahlkampfteam verklagt New York Times wegen Russland-Artikel

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat die New York Times verklagt. Die Zeitung habe im vergangenen Jahr wissentlich einen falschen Artikel veröffentlicht, in dem über die mutmaßliche Wahlmanipulation durch Russland im Wahlkampf 2016 berichtet wurde, teilte die Rechtsberaterin Jenna Ellis der Kampagne " Donald J. Trump for President" am Mittwoch mit.

Dafür müsse sich die Zeitung verantworten. Die New York Times wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Es gehe um einen Artikel vom 27. März 2019, hieß es in der Mitteilung des Trump-Teams. Darin schreibe die New York Times, dass das Wahlkampfteam von Trump eine umfassende Abmachung mit der Oligarchie von Russlands Präsident Wladimir Putin habe, um der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton zu schaden.