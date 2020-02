Die Zeichen stehen auf Sanders versus Trump

In South Carolina wird Sanders deshalb zugetraut, die meisten Stimmen der People of Colour abzuräumen. Auch am „Super Tuesday“ kommende Woche, an dem in 14 Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen stattfinden, ist er in Umfragen Nummer eins. Schafft er den Sieg, und gelingt einem der Underdogs wie Buttigieg oder Klobuchar nicht doch noch ein Überraschungserfolg, ist ihm die Kandidatur kaum noch zu nehmen.

Ob der Altlinke Bernie Sanders allerdings auch die beste Waffe im Kampf gegen Trump ist, bezweifeln die meisten der Kommentatoren. Trump-Wähler könnten sich durch seine polarisierenden Ideen dazu angeregt fühlen, vermehrt zur Urne zu schreiten, wird befürchtet; und moderate Demokraten würden seinetwegen eher zu Hause bleiben. Auch ihnen gilt er nämlich als zu „links“: Bei der Debatte kassierte der 78-Jährige mehrfach Buhrufe für seine Ideen.