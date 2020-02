Bub zu Buttigieg: "Helfen Sie mir, allen zu sagen, dass ich schwul bin?"

Der 22. Februar 2020 wird Zachary Ro wohl sehr lange in Erinnerung bleiben. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado durfte der Neunjährige auf der Bühne Pete Buttigieg, Präsidentschaftskandidat Demokratischen Partei, eine Frage stellen.

Die Frage, die der Bub bei der Ankunft im Saal in der Stadt Aurora abgegeben hatte, lautete: "Danke, dass Sie so mutig sind. Würden Sie mir helfen, der Welt zu sagen, dass ich auch schwul bin. Ich möchte so mutig wie Sie sein."