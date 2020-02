Pete Buttigieg: Vom Fanboy zum Konkurrenten

Nächste Tests

Nach den beiden Vorwahlen in Iowa und New Hampshire, in denen Pete

Buttegieg jeweils überraschend gut abgeschnitten hat, steht am 22. 2. Nevada auf dem Wahlkalender und am 29. 2. South Carolina, ehe am 3. 3. am „Super

Tuesday“ mit Vorwahlen in 14 Bundesstaaten, darunter große wie Kalifornien, eine Vorentscheidung fallen könnte

4750 Delegierte bestimmen nach dem Ende aller Vorwahlen auf dem Nominierungsparteitag im Juli den demokratischen

Kandidaten

US-Wahl

Am 3. 11. tritt der demokratische Herausforderer gegen Amtsinhaber Donald Trump zur Präsidentschaftswahl an