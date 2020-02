US-Vorwahl: Bernie Sanders gewinnt in New Hampshire

Gewinner

Ganz klar Bernie Sanders. Nach dem toten Rennen mit Pete Buttigieg in Iowa (beide verlangen eine Nachzählung) hat sich der links-progressive Senator aus Vermont in New Hampshire durchgesetzt. Allerdings war seine Stimmenausbeute deutlich geringer als 2016 gegen Hillary Clinton. Der 78-Jährige zog in New Hampshire das mit Abstand größte Publikum an. Seine Botschaft von einem grundsätzlichen Politikwechsel (Reichensteuer, kostenlose Unis, allgemeine Krankenversicherung, Zurückdrängung großer Geldgeber aus den politischen Prozessen etc.) verfing vor allem bei Wählern unter 25. Sanders` Erfolg entspricht den Umfragewerten. Er geht als Favorit in die nächsten Wahlen. Sehr zum Leidwesen des demokratischen Establishments, das seine Positionierung am linken Rand der Partei in einem Duell gegen Amtsinhaber Donald Trump nicht für mehrheitsfähig hält.

Ebenfalls als Gewinner darf sich der 38 Jahre alte Pete Buttigieg fühlen, der in Iowa einen nicht erwarteten Sensationserfolg davon trug. Sein Abschneiden in New Hampshire (rund 24 %) macht den ehemaligen Bürgermeister der 100 000 Einwohner zählenden Industriestadt South Bend/Indiana vorläufig zum bevorzugten Kandidaten für moderate Wählerschichten bei den Demokraten, denen Sanders` Umverteilungs-Rigorismus zu weit geht.

Ein unerwartetes Comeback gelang im Neuengland-Staat mit 20 % Amy Klobuchar (59), die im gleichen Wähler-Pool fischt wie Buttigieg. Die als bodenständig geltende Senatorin aus dem Agrar-Bundesstaat Minnesota rühmt sich ihrer Fähigkeit, mit den Republikanern über 120 Mal im Senat zu gesetzlichen Kompromissen gefunden zu haben. Klobuchar hat mit ihrer pragmatisch-humorvollen Art Wähler-/innen erreicht, denen Sanders zu extrem und Buttigieg zu unerfahren ist.

Verlierer

Allen voran - Joe Biden. Mit Platz 5 in New Hampshire wird es für Obamas Vize-Präsidenten nach Platz 4 in Iowa existenziell eng. Knapp unter neun Prozent der Stimmen, das ist für den erfahrensten und bekanntesten Politiker im Rennen ein klarer Misstrauensbeweis. Der Mann (77), der sich rühmt, als einziger das Format zu besitzen, Donald Trump schlagen zu können, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Er ist 2020 einfach nicht Wählers Liebling. Seine auf Nostalgie und Lebenswerk setzende Botschaft, wonach wieder Anstand ins Weiße Haus einziehen müsse, zieht keine Mehrheiten an. Wie Biden diesen Malus bis zu den nächsten Vorwahlen in Nevada und South Carolina (22. und 29. Februar) substanziell wettmachen kann, ist heute nicht erkennbar. Großspender wenden sich bereits ab. Es werden bereits Forderungen laut, dass Biden zurückziehen möge und den Weg freimacht für Buttigieg/ Klobuchar. Aber daran denkt Biden bisher nicht. Er war gestern Abend nach South Carolina gereist, wo er vergleichsweise starken Rückhalt bei afro-amerikanischen Wählern genießt.

Ebenfalls stark hinter den eigenen Erwartungen blieb wie schon in Iowa Elizabeth Warren zurück. Die Senatorin aus dem Nachbar-Bundesstaat Massachusetts, die mit den konkretesten Politik-Angeboten aufwartete (Markenspruch: “Stellt euch vor, dafür habe ich ein Konzept”), konnte sich mit ihrem Stimmenanteil von 9,4 Prozent nicht unter die ersten Drei schieben. Ihre weitgehende sachpolitische Deckungsgleichheit zu Bernie Sanders gereicht ihr zunehmend zum Nachteil. Wenn schon links, dachte sich eine Mehrheit in New Hampshire, dann lieber das Original. Trotzdem macht Warren bisher keine Anstalten aufzugeben.