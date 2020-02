US-Demokraten: Für Joe Biden geht es heute ums Ganze

Nach dem Auszählungsdesaster von Iowa sehen Amerikas Demokraten, die Donald Trump im November aus dem Weißen Haus verdrängen wollen, dem Vorwahlgang in New Hampshire am Dienstag mit schweißfeuchten Händen entgegen.

Während sich der Amtsinhaber in Umfragen stabilisiert und nach überstandenem Amtsenthebungsverfahren obenauf ist, liefern sich die demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen ein Hauen und Stechen, das Trump in die Hände spielen könnte.

Im Neuengland-Bundesstaat liegt bereits eine „Sudden-Death“-Atmosphäre in der Luft.

Sollte Joe Biden, und danach sah es in den Umfragen aus, wieder nur auf Platz 4 landen, würde der frühere Vizepräsident, der über Monate erste Wahl schien, schon auf Krücken in den nächsten Wahlgang in Nevada humpeln.