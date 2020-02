Sind die USA bereit für einen schwulen Präsidenten?

Ein schwuler Präsident?

Sind die USA reif für einen Präsidenten, der homosexuell ist? „Die Frage ist doch: Wird eher ein schwuler Mann Präsident als eine Frau?“, fragt Pick etwas zynisch. „Aber: Ja, denkbar ist es, denn da hat sich einiges verschoben. Vor vier Jahren war ein schwuler US-Präsident noch nicht vorstellbar.“

Für viele Wähler Trumps, der sich ja gerne in Männlichkeistphantasien ergeht, wäre das freilich nicht so leicht nachvollziehbar. Dazu kommt, dass der amtierende Präsident derzeit in Umfragen so beliebt ist wie nie. Dennoch wäre das bei einer Wahl Trump gegen Buttiegig ziemlich unerheblich – denn die Wähler Trumps brauche der demokratische Kandidat nicht, um zu gewinnen. In den USA gewinnt man – anders als in Europa – , indem man jene an die Urne holt, die zuvor nicht wählen waren. So machte es Obama, und Buttigieg will es ihm nicht nur in diesem Punkt gleichtun.