Spitzenökonom Wambach: „Europa versteckt sich hinter Trump“

Welche Leitplanken müsste die Politik denn schaffen?

Die Frage ist, wie kriegen wir das weltweit hin. Wir sollten mit CO 2 -Preisen in Europa voranschreiten. Im Energiesektor und der Industrie haben wir das bereits getan, was fehlt, sind der Verkehr und die Raumwärme.

Vorbildwirkung schön und gut, aber reiben sich nicht die USA und China die Hände, wenn sich die Europäer selbst Kosten aufbürden?

Wir sollten da nicht naiv sein. Aber wenn wir zeigen können, dass der Emissionshandel den CO 2 -Ausstoß bei steigender Wirtschaftsleistung zu günstigen Kosten senkt, dann wirkt das auch für China und Indien attraktiv: „Wir müssen nicht auf Wachstum verzichten, um den Klimawandel zu bekämpfen.“

Wie sorgt man für Fairness? Oft wird eine Art Grenzzoll für klimaschädlich produzierte Güter angedacht.