"Unheimlich": Joe Biden küsst Enkelin bei Event auf den Mund

Der Wahlkampf für die US-Vorwahlen 2020 läuft. Am Sonntag absolvierte Joe Biden, einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Demokraten, einen Auftritt in Dubuque im Bundesstaat Iowa. Mit von der Partie war an der Clarke University unter anderem auch seine Enkeltochter Finnegan Biden, die Tochter von Bidens Sohn Hunter.

Wie Fotos der Veranstaltung zeigen, hielten Großvater und Enkelin zuerst Händchen, dann küssten sie sich vor versammelter Besucherschaft kurz auf den Mund.

"Enkelinnen lieben ihre Opas"

"Ich möchte Ihnen meine Enkelin Finnegan Biden vorstellen. Der Grund, warum ich Finnegan gefragt habe – Großväter dürfen ihre Enkelinnen bekanntlich immer in Verlegenheit bringen –, passt zum Ort", sagte Biden. "Ihre Oma mütterlicherseits hat Mitte der 60er-Jahre das Clarke College abgeschlossen und spricht die ganze Zeit darüber." Und weiter: "Aber Enkelinnen lieben ihre Opas nicht nur, sondern sie mögen sie sogar. Das ist eine tolle Sache. Danke, Baby", sagte Biden und gab der 19-Jährigen dann einen kurzen Kuss auf die Lippen.

"Unbehaglich", "ekelhaft"

In den sozialen Netzwerken zeigt man sich ob des körperlichen Ausdrucks innerfamiliärer Zuneigung gespalten. Ein User teilte etwa das Kussfoto auf Twitter und schrieb dazu: "Das ist Biden mit seiner Enkelin. Ich kann es nicht ungesehen machen." Andere Nutzer beschrieben den Moment als "unbehaglich", "unheimlich" und "ekelhaft".

Diante Johnson, Präsident der Black Conservative Federation, sagte laut New York Post: "Niemals sollte jemand seine Enkelin so küssen…Das ist eine komische Familie. Wer führt die Kampagne dieses Mannes?"

Eine Twitter-Nutzerin sah die Sache anders: "Ich hätte gerne, dass ein Mann mich so küsst, wie Joe Biden seine Enkelin küsst."