Ronaldo küsste Tochter auf den Mund und erntete Shitstorm

Über fünf Millionen haben es gesehen, ein paar Millionen dürften dazu kommen. Georgina Rodriguez, die Verlobte eines gewissen Cristiano Ronaldo, hat am Dienstag auf ihrem Instagram-Profil ein Video gepostet, das ihren Geliebten mit dem gemeinsamen Töchterchen Alana Martina zeigt. Was ist darauf genau zu sehen? Naja, wie der Fußball-Superstar Zärtlichkeiten mit der Einjährigen austauscht. Nichts besonderes also.