Pete Buttigieg: Trumps neuester Gegner ist jung, Soldat - und schwul

Der Meistkritisierte ist immer der Aussichtsreichste: Wenn man dieser Maxime folgt, muss man im Rennen um die demokratische US-Präsidentschaftskandidatur ein Auge auf Pete Buttigieg werfen. Der 37-Jährige war derjenige, auf den die Mitbewerber in der jüngsten TV-Debatte Donnerstagabend am heftigsten losgingen – ein Zeichen ihrer Nervosität.

Was ist da passiert? Buttigieg war bis vor Kurzem ein weithin unbekannter Lokalpolitiker, in den Umfragen abgeschlagen. Jetzt ist er auf Platz vier vorgerutscht, nur die Schwergewichte Joe Biden, Elizabeth Warren und Bernie Sanders liegen knapp vor vor ihm. Und was noch wichtiger ist: In Iowa, wo Anfang Februar die Vorwahlen der Demokraten beginnen, hat Buttigieg vor wenigen Wochen in Umfragen die Führung übernommen.

Ein kleiner Unbeugsamer

Die Gründe für seinen Aufstieg sind vielschichtig. Einer davon ist jedenfalls seine ungewöhnliche Biographie: Er stammt aus dem Rust Belt, jenem Gebiet, in dem bei der letzten Wahl Arbeitslosigkeit und Trump-Manie dominierten. Dort war Buttigieg Bürgermeister einer 100.000-Einwohner-Kleinstadt – und das nicht nur im zarten Alter von 29 Jahren, sondern auch gegen widrige Umstände: Er, der offen schwul lebt und mit einem Mann verheiratet ist, hatte es in Indiana mit einem Gouverneur zu tun, der erzkonservativer nicht sein konnte: Mike Pence, Trumps Vizepräsident.

Die Geschichte vom kleinen Bürgermeister, der sich im armen Rust Belt gegen den konservativen Gouverneur behauptet, der im Rust Belt was gegen den Wirtschaftsabschwung tut, hat jedenfalls Widerhall gefunden in den USA. Tatsächlich kann Buttigieg, der jeden seiner Auftritte zunächst mit einer Erklärung beginnt, wie man seinen Namen ausspricht (englisch „Boot-edge-edge“), auf viele Erfolge zurückblicken. South Bend, seine Stadt, sei wieder aufgeblüht unter ihm, er habe Investoren hergelockt, die Wirtschaft zum Prosperieren gebracht, heißt es.