US-Wahlen: Schwänzt Trump die TV-Debatten?

US-Präsident Donald Trump will sich noch nicht festlegen, ob er vor der Wahl im kommenden Jahr an den traditionellen Debatten zwischen den Präsidentschaftsbewerbern teilnimmt. "Ich werde zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen", schrieb Trump am Montag auf Twitter.

Trump kritisierte die gemeinnützige Kommission, die die Debatten seit mehr als drei Jahrzehnten organisiert, als "sehr voreingenommen". Das Gremium sei voll mit "Trump-Hassern".