Kurz bei Trump: Kogler übte bei erstem Besuch beißende Kritik

Ein Jahr nach seinem ersten Auftritt im Oval Office reist Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Sonntag wieder nach Washington, um dort US-Präsident Donald Trump zu treffen. Was Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) wohl davon hält? Am ersten Tete-a-tete der beiden übte der Grünen-Chef im Vorjahr beißende Kritik und legte dem Kanzler " Fototapeten" und den Griff zum Telefonhörer nahe.

"Hauptsache Fotos für den Boulevard- Fototapeten könnten Millionen an Steuergeldern sparen- 15 min wird man mit dem Trump ja wohl telefonieren können", schrieb Kogler am 22. Februar 2019 auf Twitter.