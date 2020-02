Kurz im Weißen Haus: Warum Trump Österreich im Auge hat

Könnte Österreich in Zukunft eine verstärkte Vermittlerrolle zufallen? "Das Weiße Haus schätzt, dass Kurz ein konstruktiver europäischer Unterverhandler für eine breite Spanne an Themen sein könnte", so Rough. "Im Umkehrschluss heißt das, Kurz hat Österreich in eine Position gebracht, eine weitaus größere Rolle einzunehmen, als es normalerweise tun würde."

Die Regierung Trump liegt mit Europa in einigen Fragen derzeit über Kreuz. Ein Kritikpunkt von US-Seite sind die Verteidigungsausgaben der europäischen Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses NATO, insbesondere von Deutschland und Frankreich. Trump forderte ein höheres finanzielles Engagement der Europäer, was bisher jedoch scheiterte. " Österreich hingegen entkommt dieser Kritik - das macht das Verhältnis zu Kurz um ein Vielfaches einfacher", erklärt Politikwissenschafter Niko Switek von der University of Washington im Gespräch mit der APA.

Ein wichtiger Streitpunkt der Trump-Regierung ist derzeit das Handelsdefizit mit der EU, wie der US-Präsident anlässlich des Treffens mit Kurz im vergangenen Jahr betonte. Gegenüber Europa haben die USA weiter ein signifikantes Handelsbilanzdefizit und befinden sich in Gesprächen um eine Lösung am Verhandlungstisch. Die US-Regierung hatte als mögliche Trumpfkarte mehrmals Zölle auf deutsche Autoexporte ins Spiel gebracht, so auch beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos im Jänner dieses Jahres.