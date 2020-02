Richard Grenell: Der Trump-Loyalist ist großer Fan von "Rockstar" Kurz

Richard - " Ric" - Grenell hat sich in Deutschland einiges anhören müssen. Und das hatte indirekt auch mit Sebastian Kurz zu tun. Denn der US-Botschafter Donald Trumps in Berlin wurde im Juni 2018 heftig für ein Interview kritisiert, in dem er sich als glühender Bewunderer des jungen österreichischen Kanzler ausgesprochen hatte.

Breitbart, die mittlerweile berühmt-berüchtigte ultrarechte US-amerikanische Website, die lange vom späteren Trump-Berater Seve Bannon geführt wurde, hatte sich mit dem Trump-Loyalisten Ric Grenell zusammengesetzt, der wenige Tage nach dem Interview seinen Dienst in der deutschen Hauptstadt angetreten hatte.