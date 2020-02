Milwaukee: Blutbad in der Brauerei

Waffengewalt - und was man gesetzgeberisch dagegen tun kann - wird beim Parteitag der US-Demokraten, die im Juli in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen, eine wichtige Rolle spielen. Gestern (Mittwoch) lieferte die im 18. Jahrhundert maßgeblich von deutschen Einwanderern geprägte Stadt am Michigan-See 160 Kilometer nördlich von Chicago dazu einen besonders traurigen Anlass.

In der ehemaligen Miller-Brauerei, Wahrzeichen der Stadt, mit 1500 Angestellten einer der größten Arbeitgeber der Region und Teil des Molson Coors-Bier-Imperiums, eröffnete am Nachmittag nach Angaben der Polizei ein 51 Jahre alter Mitarbeiter beim Schichtwechsel das Feuer, tötete fünf Kollegen und danach sich selbst.