Zusammenstöße auf Lesbos: Dutzende Polizisten und Bürger verletzt

Ein Demonstrant soll durch eine Kugel verletzt worden sein. Die Menge geriet dadurch in Rage und warf Rauchbomben und Molotow-Cocktails gegen die Polizei. Inselbewohner umzingelten auch eine Militärbasis in der Inselhauptstadt Mytilini, wo die Spezialkräfte der Polizei untergebracht sind. Demonstranten stürmten auch ein Hotel, in dem Polizisten logieren. Die Beamten wurden attackiert, einige von ihnen verprügelt und ihre Kleider aus den Fenstern geworfen.

Die Inselbewohner fordern zudem, dass die vorhandenen Lager geschlossen werden. Alle Migranten sollten nach ihrer Registrierung zum Festland gebracht werden.