Ministerin Raab in Berliner Migrations-Hotspot

Shisha-Bar, Nagelstudio, Spielcafé, Falafelstand, Kunstatelier – Berlin-Wedding, ein Stadtteil im Bezirk Mitte mit etwa 87.000 Einwohnern, den manche als nächste Hipster-Hochburg sehen (wobei die Mieten schon anziehen), andere wiederum keinen Fuß reinsetzen würden (weil zu gefährlich). Beide Klischees sind überholt.

Was Ahmad Mansour aber bestätigen kann ist, dass der Migrationsanteil dort überdurchschnittlich hoch sei. Im Vergleich zu anderen Stadtteilen sei das Verhältnis nicht ausgewogen, so der Islamismusexperte und Psychologe seinem Besuch aus Österreich, Integrationsministerin Susanne Raab ( ÖVP), bei einem Spaziergang. In manchen Kindergärten betrage der Anteil jener Buben und Mädchen mit Migrationshintergrund bis zu 93 Prozent, während er etwa in Berlin Zehlendorf nur bei zehn Prozent liege.