Strache am Aschermittwoch: "Wir schreiben Geschichte. Ich bin das Original"

Mit Provokationen in Richtung seiner ehemaligen Heimatpartei hält sich Strache zurück. Die große Abrechnung mit seinen „kopflos herumschlingernden“ Nachfolgern wolle er den Journalisten heute nicht liefern, sagt er. In der FPÖ sei man „nun eben ohne Master und ohne Mind“. Und auch die politischen Mitbewerber bleiben bis auf ein paar matte Witze weitgehend verschont (so könne man den ehemaligen Wiener SPÖ-Bürgermeister mit einem Spritzwein vergleichen – der neue Stadtchef, Michael Ludwig, wäre im Vergleich dazu bloß „ein abgestandenes stilles Wasser“).