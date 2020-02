Aschermittwoch: SPÖ-Lercher stellt Wirtschaftssystem in Frage

Er ist wieder da. Es ist der selbe Tag, der selbe Ort.



Max Lercher hat wieder in den Judenburger Oberweger Stadl geladen. Und die SPÖ, seine Partei, ist beinahe in der selben Situation wie am Aschermittwoch 2019: Bundespolitisch ist man in Opposition - und hat damit keine Freude. Und vorneweg kämpft - immer noch und unbeirrt - die erste Frau an der Parteispitze, Pamela Rendi-Wagner - und auch mit ihr hat man mittlerweile keine rechte Freude mehr.



Wobei Lercher gleich zu Beginn einen Satz sagt, der von Rendi-Wagner höchstselbst stammen könnte, nämlich: „Sozialdemokratie beginnt immer bei der Basis.“