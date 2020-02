Aschermittwoch: "Es ist nicht immer leicht, ein Freiheitlicher zu sein"

Dafür politische Polemik. Die beherrscht Oberösterreichs FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner als erster Redner aus dem Effeff. In kurzer Lederhose. Er wettert gegen die „Öko-Taliban“( Grüne), „die hässliche Fratze der selbst ernannten Muster-Demokraten“ (gemeint ist die CDU in Thüringen) und die Sprachpolizei. „Soll die Voest keinen Stahl mehr produzieren, weil die Werke einmal Hermann- Göring-Werke hießen?“ Als Antwort bekommt er Lacher vom Publikum. Er will einen „europäischen Orden“ für Matteo Salvini ob seiner Flüchtlingspolitik; sonst gebe es bald „mehr freie Würger als freie Bürger“. Laut ist die Zustimmung für sein Bekenntnis: „Ich bin ein überzeugter Rechter, weil ich anerkenne, dass die Menschen nicht gleich sind. Dass sie Gott sei dank verschieden sind.“ Wie zum Beweis für das eben Gesagten tritt Norbert Hofer auf die Bühne. Es ist seine erste Rede in Ried als FPÖ-Chef. Und sie ist von ihm selbst geschrieben. Handelt erst von seinem Unfall, der Diagnose „nie wieder allein auf eignen Beinen stehen zu können“ und seiner politischen Karriere.