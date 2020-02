Aschermittwoch: "Polemische Attacken für Populisten"

Den Aschermittwoch wie auch die Karnevalszeit begehen Merkel und Co. im Vergleich zu Kurz und Co. nachgerade ausschweifend. Damit drängt sich die Frage auf: Fehlt es den hiesigen Politikern an Humor? Oder Österreich an Veranstaltungen oder TV-Formaten abseits des Villacher Fasching? Gibt es politischen Humor oder politisches Kabarett noch?