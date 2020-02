Politische "Bußpredigten" zwischen Bayern und Ried im Innkreis

Strauß prägte den Charakter der polternden politischen Tour d’horizon mit Seitenhieben auf politische Gegner bzw. auch die Bundespolitik. Ein leitendes Motiv: „das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren, und einen Saustall ohnegleichen angerichtet haben“ (1975).

An diese Tradition knüpfte in Österreich – wer sonst? – Jörg Haider an. 1992 fand der erste Politische Aschermittwoch der FPÖ in der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis statt. Mit einer Aussage sorgte Haider in Ried für besondere Empörung: „Ich verstehe überhaupt nicht, wie einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann.“ Mittels Anspielung auf eine bekannte Waschmittelmarke attackierte Haider 2001 den damaligen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ariel Muzicant, einen deklarierten Gegner Haiders.

Auch Haiders Nachfolger Heinz-Christian Strache setzte die Tradition in Ried fort, und heuer versucht sich erstmals Norbert Hofer in dieser Disziplin.

Spannend könnte es gerade heuer auch in Passau werden, wenn CSU-Chef Markus Söder ans Pult tritt, gilt der doch als ein nicht unwesentlicher Player im Ringen von CDU/ CSU um Kurs und Kanzlerkandidatur.