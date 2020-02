"Humor ist etwas für Profis": Warum die Politik nicht lustig ist

Anschauen kann man sich das Dienstagabend, wenn um 20.15 Uhr der Villacher Fasching über die Bildschirme flimmert. Dort sitzen dann die Damen und Herren aus der Bundespolitik mit leicht verbissenen bis schmerzverzerrten Blicken und versuchen angestrengt so zu tun, als würden sie das alles eh zum Brüllen komisch finden.

Und irgendwie ist es ja auch gut, dass es so etwas wie Political Correctness gibt. „Ein Witz geht entweder nach oben oder nach unten“, sagt maschek.-Kabarettist Peter Hörmanseder. In der Ära Berlusconi habe man im italienischen Parlament ja gesehen, wie tief die Scherze mancher Politiker waren. „Und solche Witze, die nur Stilmittel sind, um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir eigentlich nicht“, sagt Hörmanseder. Das gehe auch meistens in die Hose, man denke hier nur an die Scherze aus der Eh-nur-Mineralwasser-Loge der Wirtschaftskammer beim Opernball. Darum gelte: „In der Politik muss der Witz von außen kommen.“