Mahrers Opernball-Gate bringt Schwung in den Kammerwahlkampf

Der Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, hat sich einen Bärendienst erwiesen. Knapp vor der Wirtschaftskammerwahl passiert Mahrer ein peinlicher Fauxpas auf dem Opernball. Das liefert SPÖ, Grünen und Neos Munition in einem bisher themen- und emotionslosen Kammerwahlkampf. Vom 3. bis 5. März sind 517.000 Personen aufgerufen, ihre Vertretung in der Wirtschaftskammer neu zu wählen.

Die Vorgeschichte: Zu später Stunde herrscht in der Opernballloge von Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer (VP) ausgelassene Stimmung. Ein Wortwechsel vor der ORF-Kamera sorgt seither für Empörung. In der Loge sind nur zwei Mineralwasserflaschen zu sehen, die Reporterin spricht Mahrer darauf an: "Wir trinken nur Mineralwasser, weil wir sparsam mit den Mitgliedsbeiträgen umgehen", sagt der WKO-Chef. Ex-Opernball-Lady Desirée Treichl-Stürgkh setzt nach: "Er lässt uns hier verdursten." Ihr Ehemann, Banker Andreas Treichl, fügt hinzu: "Wenn Sie große Champagnerflaschen sehen wollen, da müssen S' zur Industriellenvereinigung oder zur Arbeiterkammerloge gehen!" Allgemeines Lachen.

Allerdings: Eine Arbeiterkammerloge gab es nicht.

WKO-Spesen im Gerede

Hingegen sind nun aber die Spesen der WKO - 23.600 Euro kostet eine Opernballloge - ins Gerede gekommen. In der "Pressestunde" am Sonntag sagte Mahrer, die Aussagen seien "lustig" gemeint gewesen, das verstehe "jeder".

Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn zeigt jedoch für diese Art Humor wenig Verständnis: "Es ist für uns NEOS - und für Selbstständige und Klein- und Mittelunternehmer, die sich jeden Tag abrackern, um über die Runde zu kommen, während ihnen die WKO weiter das mühsam erarbeitet Geld aus der Tasche zieht - schwer nachvollziehbar, was so lustig daran ist, wenn WKO-Funktionäre in einer 23.600-Euro-Loge am Opernball feiern.“ Es zeige "wieder einmal klar, dass die Kammer nicht im Sinne der Unternehmerinnen und Unternehmer handelt, sondern nur für ihre eigenen Funktionäre“.

Neos stellen Pflichtbeiträge in Frage

Schellhorn knüpft daran die Forderungen: Sofortige Streichung der Kammerumlage 2, weniger Funktionäre, weniger Bürokratie, langfristige eine Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft.

Schuster: Wenig Gespür für Verwendung von Zwangsbeiträgen.

Auch NEOS-Spitzenkandidat bei den WKO-Wahlen, Michael Schuster, ortet wenig Gespür bei der Verwendung der Beiträge: „Es reicht uns, wie mit den Beiträgen der Zwangsmitglieder der WKO umgegangen wird! Denn wer hat denn die Loge bezahlt? Mahrers Aussagen beim Opernball und in der Pressestunde zeigen deutlich, wie abgehoben und weit weg die Kammer von der Lebensrealität von uns Unternehmern ist.“

"Hochmut kommt vor dem Fall"

Der Finanzsprecher der SPÖ, Jan Kranier, nutzt den Vorfall für einen Wahlaufruf: "Hochmut kommt vor dem Fall. Bei der WKO-Wahl ist die nächste Gelegenheit."

Auch die Grünen nutzen Mahrers Operball-Gate zur Mobilisierung. Die Wirtschaftskammer brauche "mehr Klimaschutz und weniger Opernballlogen", sagt die grüne Klubobfram Sigrid Maurer.

Während die Arbeiterkammer zu dem falschen Vorhalt, sie champagnisiere in einer Opernballloge, bisher vornehm schweigt, nutzt der ÖGB Mahrers Auftritt zu einem Aufruf für die Millionärssteuer: "Eine Loge am Opernball kostet 23.600 Euro. Wer so viel Geld an einem Abend ausgibt, dem tut 1 Prozent Millionärssteuer nicht weh."