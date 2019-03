SPÖ-Lercher: "Eine Proletenkultur würde uns gut anstehen"

Lercher nutzt den Abend, um den Unterschied zwischen Rot und Blau zu skizzieren. „Jeden Tag einen Ausländer durchs Dorf zu hetzen und danach die Rechte der Arbeitnehmer zu beschneiden, wird auf Dauer zu wenig sein.“ Die FPÖ schreie viel, trage aber die neoliberale Politik der ÖVP mit. „Da müssen wir als SPÖ ansetzen.“

Manchmal wird er sehr leise. Etwa so: „Haben wir mehr, wenn wir den anderen etwas wegnehmen? Und haben wir mehr Sicherheit, wenn wir unser soziales Netz zerstören?“

Die Sozialdemokratie dürfe nicht belehren, sie müsse kämpfen. Und bei dieser Gelegenheit mahnt er ein, was in den letzten Woche fehlte: Geschlossenheit. „Wir haben nicht zu viele Intellektuelle in der Partei, wir brauchen jeden Einzelnen.“ Im Publikum sitzen zwei, die einen weiten Weg gekommen sind: Julia Herr, Chefin der Sozialistischen Jugend und EU-Kandidatin, schunkelt selig zur Volksmusik. Und Willi Mernyi, der Kampagnen-Chef des ÖGB. Beide werden später ans Rednerpult treten.

Doch es liegt an Lercher einen bemerkenswerten Vorstoß in die SPÖ zu machen. „Wir müssen eine Quote diskutieren“, sagt er. „Für die Arbeiter in unseren Strukturen.“

Eine Arbeiterquote in Vorstand, Präsidium und Parlament? Wer weiß, ob sich Lercher das im Detail überlegt hat. Für ihn scheint es aber ein Akt der Selbstreinigung. „Denn wir brauchen den Kampf um die Partei von unten. Damit die Mitläufer weniger, und die Idealisten mehr werden.“