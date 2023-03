Wahllokale geöffnet: Erste Ergebnisse kurz nach 16 Uhr erwartet

Fast 430.000 Kärntnerinnen und Kärntner wählen am heutigen Sonntag ihren neuen Landtag. Und damit auch indirekt ihren neuen (oder alten) Landeshauptmann. Amtsinhaber Peter Kaiser muss im Schatten der Personaldiskussionen in der SPÖ um eine stabile Zahl an Mandaten rittern. Der KURIER begleitet Sie durch den Wahltag.

Die wichtigsten Geschichten aus dem Wahlkampf