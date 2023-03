Spitzenkandidaten haben gewählt: "Wahlbewegung und keinen Kampf geführt"

ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber rechnete bei der Stimmabgabe in einem Gasthaus in Kappl am Krappfeld mit einem "guten" Ergebnis und erwartete, dass es "zukünftig auch eine bürgerliche Kraft der Mitte in der Regierung in Klagenfurt gibt". Dafür habe die Partei im Wahlkampf acht Wochen lang "richtig Gas gegeben".

Umfragen, wonach das Team Kärnten die ÖVP überholen und auf den vierten Platz verweisen könnten, beunruhigten ihn nicht. Er gebe nichts auf Umfragen und die Stimmung im Wahlkampf sei eine ganz andere gewesen. Gleichzeitig sei die Großwetterlage angesichts der diversen Krisen für regierende Parteien in ganz Europa schwierig. Bis die ersten Hochrechnungen da sind, verbringe er noch Zeit mit seiner Familie.