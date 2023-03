Gerhard Köfer: Populist und One-Man-Show mit Zug zum Tor

Gerhard Köfer könnte man durchaus als Stehaufmännchen bezeichnen. Nachdem sich der SPÖ-Politiker mit seiner Partei überworfen hatte, dockte er beim Team Stronach an und schaffte 2013 überlegen den Einzug in den Kärntner Landtag. 2018 gelang das - nun unter dem Namen „Team Kärnten“ und nur mit der Hälfte der Stimmen von 2013 - ebenso wie 2021 die Rückeroberung des Bürgermeister-Sessels in Spittal an der Drau. Nun will Köfer seine Amtszeit im Landtag verlängern.

"Kopfgeld für Drogendealer"



Schon als Bürgermeister war Köfer dem Populismus nicht abgeneigt, 2001 sorgte der ehemalige Gendarm mit der Aktion „Kopfgeld für Drogendealer“ für Aufsehen über die Kärntner Landesgrenzen hinaus. 5.000 Schilling wurden damals für Hinweise versprochen. In der SPÖ konnte er damit aber nicht alle überzeugen. Das wurde spätestens 2010 mit seiner missglückten Kandidatur gegen Peter Kaiser bei dessen Kür zum Landesvorsitzenden klar.