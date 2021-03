Kärnten-Wahl: Herausforderer Köfer über die Stichwahl, Kümmerer und Buffets

Das mit dem Vertrauen der Bürger wird deutlich, sobald man den echten Köfer neben jenen auf den Werbeplakaten beim Stehtisch platziert. Ständig bleiben Passanten stehen, gratulieren zum vorläufigen Wahlsieg, sprechen Mut zu.

Coup mit Team Kärnten

Köfers Müdigkeit ist dann verflogen – ganz Vollblutpolitiker, der Sätze sagt wie: „Wir werden in den kommenden zwei Wochen nichts anders als bisher machen. Ich bin wie ich bin und das ist das Erfolgsgeheimnis. Dass man Themen anspricht, die die Leute interessieren und nichts mit Fremdwörtern auskleidet, die niemand versteht.“ Kurze Pause. „Wenn ich mir den Landeshauptmann anschaue, dann bringt er keinen Satz heraus, in dem nicht vier Fremdwörter vorkommen, was auch immer er damit signalisieren will.“

Dass auch in Klagenfurt bald ein Team-Kärnten-Bürgermeister im Chefsessel sitzen könnte, macht Köfer stolz. „Natürlich bin ich stolz, das Team Kärnten ist mein Baby, aber wir bleien jetzt ruhig und bescheiden.“ Dass der Coup gegen die SPÖ in beiden Städten gelingt, daran glaube er fest.

Was er als Bürgermeister des Team Kärntens für Spittal anders machen will, als in seiner SPÖ-Amtszeit? „Ich habe mich nicht verändert. Verändert haben sich die Probleme und das Budget. Wir brauchen einen Krisenmanager im Rathaus. Ein Bürgermeister, der sich nicht hauptsächlich bei Buffets bewegt, diese Zeiten sind vorbei.“