Kärnten wählt: Alte Bekannte werden zu neuen Konkurrenten

Dass es knapp wird, damit hatten viele gerechnet. Dass es eine Sensation bringt, überraschte dann doch.

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag in Kärnten kam es in der roten Landeshauptstadt Klagenfurt und der ebenfalls rot-regierten Bezirkshauptstadt Spittal zu einer kleiner Sensation. In beiden Städten setzten sich die Ex-Bürgermeister durch. In beiden Fällen kommen die Herausforderer der SPÖ nun aus dem Team Kärnten.

Klagenfurt: Neuauflage des Duells aus 2009 und 2015

Somit lautet das Duell bei der Stichwahl am 14. März in Klagenfurt bereits zum dritten Mal: Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) gegen Christian Scheider (früher FPÖ, seit November Team Kärnten). Bei den Sozialdemokraten versuchte man am Sonntagabend zu beruhigen. Bereits 2009 und 2015 hätte es die selbe Konstellation gegeben, in beiden Fällen war man als Sieger um den Bürgermeister-Sessel als Sieger hervorgegangen.

Doch 2021 ist vieles anders: Begonnen beim vorläufigen Wahlergebnis (ohne Wahlkarten, diese werden Montagnachmittag erwartet). Denn Scheider liegt aktuell vor der amtierenden Bürgermeisterin (32,14 Prozent Mathiaschitz, Scheider 33,27 Prozent). Beim vorläufigen Gemeinderatswahlergebnis führt die SPÖ mit 30,59 Prozent vor dem Team Kärnten mit 24,64 Prozent.

Spittal an der Drau

In der Drau-Stadt herrschte am Sonntagabend Jubel-Stimmung. Auch hier lautet das Duell für die Stichwahl: Ex-Bürgermeister fordert amtierenden Ortschef. Im Wahlring: Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Gehard Pirih (SPÖ). 16 Jahre lang war Köfer Bürgermeister in der Oberkärntner Bezirksstadt, damals noch als Teil der SPÖ und somit Parteifreund von Pirih. Köfer ist über die Grenzen Kärntens vor allem durch seine Verbindungen zu Millionär Frank Stronach bekannt. Köfer, seines Zeichens auch Energetiker, behandelte die Pferde Stronachs und blieb bis 2013 politisch im Team Stronach engagiert. Danach folgte das Team Kärnten.

Was für einen Sieg Köfers in Spittal spricht, ist dass das Team Kärnten auch beim vorläufigen Gemeinderatswahl-Ergebnis die Nase mit 31 Prozent vorne hat (SPÖ: 30,09 Prozent).

Einstimmen auf Stichwahl

Dass die SPÖ in zwei roten Hochburgen in zwei Wochen den Bürgermeister verlieren könnte, sorgt für Sorgenfalten. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte in einem Interview mit der Kleinen Zeitung: "Für die Stichwahlen werden wir allen Kampfgeist zeigen."

Erfreulich für die SPÖ fiel am Sonntag das Ergebnis in Kärntens zweitgrößter Stadt, Villach, aus. Hier holte sich Bürgermeister Günther Albel mit 58,85 Prozent nicht nur den Bürgermeister, sondern mit 50,02 Prozent auch die Absolute zurück. Und eine kleine Überraschung abseits der SPÖ gab es dann auch noch: Die Partei Erde erhielt stolze 11,44 Prozent und erreichte damit ein Stadtsenatsmandat.

Generell dürfte die SPÖ in Kärnten die bestimmende Kraft bleiben. Das vorläufige Ergebnis von Sonntag zeigte nach 125 der insgesamt 132 Gemeinden folgendes Bild: SPÖ mit 38,2 Prozent vorne, ein Verlust von etwa einem Prozentpunkt. Die ÖVP konnte um 3,5 Prozent zulegen und liegt nun bei 28,4 Prozent. Ein Minus gab es für die FPÖ von 3,3 Prozent und hält nun vorerst bei 13,3 Prozent. Das Team Kärnten legte um 0,7 Prozent zu. Die Grünen haben verloren und liegen bei 2,1 Prozent (minus 1,3 Prozent).

Ältester Bürgermeister geht in Stichwahl

Apropos ÖVP: Martin Treffner, einziger ÖVP-Bürgermeister in einer Bezirkshauptstadt in Kärnten, konnte mit 53,24 Prozent sein Bürgermeister-Amt verteidigen. Auch sonst verlief die Wahl im Bezirk Feldkrichen ruhig. Mit einer Ausnahme: Ausgerechnet in Steuerberg kommt es zur Stichwahl. Kärntens ältester und längstdienendster Bürgermeister Karl Petritz (ÖVP, 32,10 Prozent) wurde im ersten Wahlgang von Herausforderer Werner Egger (SPÖ, 42,37 Prozent) überholt.

Am Nachmittag folgt das Endergebnis

Kärnten wartet nun gespannt auf das Endergebnis und die darin inkludierten Wahlkarten. Gerechnet wird damit erst am Montagnachmittag. Schuld für die Verzögerung ist die hohe Anzahl an Wahlkarten. Zur Erinnerung: 465.256 Kärntnerinnen und Kärntner waren wahlberechtigt, 22 Prozent hatten ihre Stimme bereits am Vorwahltag, oder per Wahlkarte abgegeben.