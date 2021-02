Ältester Bürgermeister Kärntens: „Wenn es Joe Biden kann, kann ich es auch“

Bürgermeisteramt in den Genen

Nur eines ist er nicht: amtsmüde. Nach 36 Jahren im Amt tritt der ÖVP-Mann am 28. Februar erneut bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Kärnten an. „Ich habe mir das sehr lange überlegt. Aber die Partei und viele Junge sind hinter mir gestanden“, erklärt der Ortschef der Gemeinde nahe des Ossiacher Sees.

Das Bürgermeistersein wurde Karl Petritz in die Wiege gelegt: Sein Urgroßvater gründete 1866 die Gemeinde. „Er ist damals mit der Kutsche zum Landtag nach Klagenfurt gefahren“, erzählt Petritz. Sein Großvater bekleidete ebenfalls das Steuerberger-Bürgermeister-Amt. „Der ist mit der Kutsche auf Hochzeitsreise nach Venedig gefahren“, sagt Petritz und lächelt unverkennbar.

Ernst wird er, wenn er von den Pflichten seines Berufs spricht. „Wenn man diesen Job macht, braucht es eine tolle Familie, die hinter einem steht, denn gerade in einem Dorf muss man immer greifbar sein.“ Was ein guter Bürgermeister mitbringen muss? „Es geht nicht um Politik. In einer kleinen Gemeinde ist egal, ob das Gegenüber rot, blau oder grün ist. Man muss mit dem Mensch zurechtkommen.“

Infrastruktur hält Jugend

Für den ländlichen Raum sei es wichtig, in die Infrastruktur zu investieren. „Was sollen die Leute tun, wenn es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, die Post weg ist, der Nahversorger? Dann gehen sie in die Stadt. Wir bieten unseren Bürgern etwas“, sagt Petritz und erzählt von Vereinsräumen, geplanten Fotovoltaik-Anlagen und dem ortseigenen Geschäft, das sogar am Sonntag offen hat. „Um 10 ist die Kirche aus, bis 11 können‘S einkaufen.“

Petritz brennt für das, was er tut: „Bürgermeister sein ist der beste Politikjob, weil man nirgendwo so nahe an den Menschen dran ist.“