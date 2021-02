Wenn der Ortschef schon vor der Wahl feststeht

Neun Orte, eine Gemeinsamkeit: In allen steht der neue Ortschef bereits vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten am 28. Februar quasi schon fest. Denn in Baldramsdorf, Dellach im Drautal, Flattach, Greifenburg, Heiligenblut, Hohenthurn, Mallnitz, Mühldorf und Rosegg tritt nur ein Kandidat für das Amt an.

„Man könnte sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin so gut, ich brauche eh keinen Gegenkandidaten. Fakt ist, dass fehlende soziale Absicherungen das Bürgermeisteramt zusehends unattraktiv machen“, sagt Kärntens Gemeindebund-Präsident, Günther Vallant.