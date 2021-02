Einwohnerzahlen als umstrittene Basis für Bürgermeister-Gagen

Mehr Einwohner, mehr Geld

Genau jene sieben Personen über der 1000-Einwohner-Marke sind der Knackpunkt, wenn es ums Bürgermeistergehalt in Österreich geht. Denn dieses richtet sich nach der Einwohnerzahl. Angerer kann sich somit laut Kärntner Landesgesetzblatt über rund 400 Euro brutto mehr im Monat freuen, sollte er am 28. Februar bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl wiedergewählt werden. Neben Mühldorf verzeichnet nur noch ein einziger Ortschef im Süden Österreichs aufgrund von Zuwanderung ein Plus auf seinem Konto: Jener von Köttmannsdorf im Bezirk Klagenfurt-Land.