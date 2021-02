Kärntner Briefwähler verzögern Ergebnis am Wahltag

Wie sich die Wahlbeteiligung durch Pandemie, Briefwahl oder Ansteckungsängste allgemein entwickelt, sei schwer abschätzbar. Bei den Gemeinderatswahlen 2015 lag sie bei 71,2 Prozent. Jesernig: „Vielleicht haben die Leute durch Corona auch mehr Zeit, um ihre Stimme abzugeben, aber das wird sich alles zeigen.“

Wahlberechtigt sind 2021 mehr Menschen, als noch bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2015. Die Erklärung: Viele Bürgerinnen und Bürger seien aus der Europäischen Union zugewandert und diese sind, anders als bei Landtags- und Nationalratswahlen, bei den Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen wahlberechtigt. So gab es 2015 noch 464.364 Menschen, die ihre Stimme abgeben durften; 2021 sind es 465.256 Personen.

Briefwahl und Pandemie

Doch nicht nur die Briefwahlstimmen stellen eine Herausforderung bei der bevorstehenden Wahl im Süden Österreichs dar. Im Zentrum steht auch der Schutz vor einer Covid-Ansteckung jener 20.000 Menschen, die als Wahlbeisitzer, Wahlzeugen oder im administrativen Einsatz stehen. „Wir haben uns hierfür die Präventionskonzepte anderer Bundesländer bei Wahlen angesehen und diese adaptiert“, erklärt Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. So werden die betroffenen Wahlhelfer mit Selbsttests ausgestattet. Und zwar für alle drei Wahltermine in Kärnten: Den Vorwahltag, der bereits übermorgen, Freitag, den 19. Februar, über die Bühne geht. Den eigentlichen Wahltag am 28. Februar und den Tag der Stichwahl am 15. März. Wahlkarten können übrigens schriftlich bis 24. Februar und persönlich bis 26. Februar (12 Uhr) beantragt werden. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, bis zum 26. Februar um 12 Uhr persönlich in den Gemeindeämtern und Städten die Wahlkarte zu beantragen und diese dort unmittelbar auszufüllen.