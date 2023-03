Erwin Angerer: Techniker tritt für die FPÖ an

Der 58-Jährige, im gelernten Beruf Techniker, ist in der Kommunalpolitik stark verwurzelt. 1992 wurde er Gemeinderat in Mühldorf, der Heimat der früheren freiheitlichen Politiker Uwe und Kurt Scheuch, elf Jahre später folgte der Sprung auf den Bürgermeistersessel, den Angerer seitdem nicht mehr verlassen hat. Über die Grenzen Mühldorfs hinaus führte Angerers Weg - nach einem kurzen Intermezzo als geschäftsführender Bezirksparteiobmann der FPÖ Spittal an der Drau - in den Nationalrat. Hier ist Angerer seit Sommer 2014 Abgeordneter und seit 2016 Klubobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen.

Fixer Wechsel

Zwei Posten mit Ablaufdatum, denn mit der nächsten Wahl wird Angerer fix nach Kärnten wechseln, beteuerte der FPÖ-Spitzenkandidat. Dass es so einer Klarstellung bedurfte, hat er sich selbst zuzuschreiben. In einem Interview hatte er zuvor nämlich auf eine entsprechende Frage geantwortet, ob er auch in Oppositionsrolle in den Landtag wechseln würde, das müsse man erst „beraten und gemeinsam entscheiden“. Angerer hat aktuell keine Funktion im Landesparlament, was durchaus als Schwäche für den Wahlkampf gelten kann. Dem versucht die Partei entgegenzuwirken, indem Angerer bei regelmäßig stattfindenden Presseterminen in Doppelkonferenz mit Klubobmann Darmann vor die Journalisten tritt.