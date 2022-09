Kärnten wählt 2023: Erwin Angerer wird Spitzenkandidat der FPÖ

Nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl: In Tirol wurde erst vergangenes Wochenende der Landtag gewählt, 2023 ist es in Kärnten so weit. Erwin Angerer soll dabei für die FPÖ ins Rennen gehen, wie die Partei am Montag bekanntgab.

"Unser freiheitlicher Landesparteiobmann Erwin Angerer konnte alle Bezirksparteiobmänner hinter sich vereinen und wurde einstimmig als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023 bestätigt", verkündete FPÖ-Landesparteisekretärin Isabella Theuermann nach einer Sitzung der Kärntner FPÖ-Parteigremien.

Altersschnitt von 45 Jahren

Erst im Juni 2021 kam es in der FPÖ Kärnten zu einem Wechsel in der Spitze: Angerer übernahm den Landesparteiobmann damals von Gernot Darmann. Seinen Sitz im Nationalrat hat Angerer dafür aber nicht aufgegeben. Nach der Wahl werde er diesem aber den Rücken kehren, so Theuermann.

Ebenfalls beschlossen wurde am Montag die Kandidatenlisten für die Wahlkreise und die Landesliste. Die Kandidaten auf der Landesliste hätten ein Durchschnittsalter von 45 Jahren und unter den ersten 25 Plätzen liege der Frauenanteil bei rund 30 Prozent. Man wolle mit ihnen bis zur Wahl einen "großen Teil der Bevölkerung von den freiheitlichen Ideen überzeugen".