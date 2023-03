Peter Kaiser: Unbestrittener, aber nicht unkritisierter Landes-Chef

Tatsächlich startete Kaisers Amtszeit 2013 mit der Bewältigung des Hypo-Heta-Debakels, was allerdings die ohnehin schon hohen Landesschulden noch einmal um 1,2 Milliarden Euro wachsen ließ. Der hohe finanzielle Druck führte dazu, dass wirklich große Sprünge im politischen Programm ausblieben und mitunter Kritik laut wurde, das Bundesland werde mehr verwaltet als gestaltet. Zu Buche stehen hingegen eine Verfassungsreform oder die Umsetzung des so genannten „Kinderstipendiums“, einer Förderung für Kinderbetreuung.

Die Causa Flughafen

In letzter Zeit mehrten sich die Streitigkeiten mit dem Koalitionspartner ÖVP. So etwa in der Causa Flughafen Klagenfurt, als die SPÖ zwei Mal gegen einen Rückkauf durch die öffentliche Hand votierte und damit den Juniorpartner überstimmte. Dem Landeshauptmann werden konsensualer Stil, Ruhe und Sachlichkeit aber wohl nicht zu Unrecht nachgesagt. Denn anstatt die Koalition zu sprengen, betonten sowohl Kaiser als auch ÖVP-Chef Martin Gruber, in dieser einen Sache zwar unterschiedliche Meinungen zu haben, aber davon abgesehen ausgezeichnet zusammenzuarbeiten.