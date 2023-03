Kärnten-Wahl: Seit 1945 bisher neun Landeshauptleute

Vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Jahr 1989 gab es ausschließlich Regierungschefs, die der SPÖ angehörten und seit 1970 mit absoluter Mehrheit regierten.

Landeshauptmänner seit 1945

Hans Piesch (SPÖ), 10.12.1945 - 12.03.1947

Ferdinand Wedenig (SPÖ), 25.04.1947 - 12.04.1965

Hans Sima (SPÖ), 12.04.1965 - 12.04.1974

Leopold Wagner (SPÖ), 19.04.1974 - 28.09.1988

Peter Ambrozy (SPÖ), 28.09.1988 - 30.05.1989

Jörg Haider (FPÖ), 30.05.1989 - 21.06.1991

Christof Zernatto (ÖVP) ,25.06.1991 - 08.04.1999

Jörg Haider (FPÖ/BZÖ), 08.04.1999 - 11.10.2008

Gerhard Dörfler (BZÖ/FPK), 23.10.2008 - 28.03.2013

Peter Kaiser (SPÖ), seit 28.03.2013

18 Jahre im Amt

Längst dienender Landeshauptmann war Ferdinand Wedenig, er regierte von April 1947 bis April 1965. Auch den kürzest-dienenden Regierungschef stellte die SPÖ: Peter Ambrozy war von September 1988 bis Mai 1989 im Amt.

Er wurde von Jörg Haider abgelöst, der zwei Jahre später von SPÖ und ÖVP wegen seiner Aussagen über die "ordentliche Beschäftigungspolitik" in der Nazizeit per Misstrauensantrag abgewählt wurde. Danach regierte die ÖVP, Christof Zernatto wurde als Kompromisskandidat gewählt - und blieb bis 1999. In diesem Jahr kehrte dann Haider ins Amt zurück, bis zu seinem überraschenden Unfalltod am 11. Oktober 2008. Ihm folgte Gerhard Dörfler nach, der 2009 im Amt bestätigt wurde, vier Jahre später aber scheiterte.