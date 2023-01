Kärntner SPÖ und ÖVP hoffen auf keinen NÖ-Effekt bei der Landtagswahl

FPÖ eröffnet Wahl mit Kickl

Weniger zurückhaltend dürfte sich am Montag um 10 Uhr die FPÖ geben, die zu einer Pressekonferenz zu „Aktuellen politischen Themen lädt“ – darunter auch das „historische Wahlergebnis in NÖ“. Am Freitag und Samstag reist dann Bundesparteiobmann Herbert Kickl in seine Heimat, um Stimmung für die Landtagswahl zu machen.

2018 voller Erfolg für SPÖ

Doch zurück zur letzten Landtagswahl in Kärnten. Eine, an die sich Peter Kaiser sicher gerne erinnert. Im Jahr 2018 gelang dem Politiker, eine für viele Beobachter kleine Überraschung. Er holte beinahe die Hälfte aller Stimmen und verfehlte nur knapp die Absolute. 1984 lag die SPÖ mit 51,7 Prozent zuletzt noch besser in Kärnten. Für die SPÖ ging es 2018 in Koalition mit der ÖVP.

Apropos ÖVP. Diese interpretierte das Wahlergebnis in NÖ wie folgt: „Wir müssen die Wähler davon überzeugen, dass es am 5. März um die Zukunft Kärntens geht, und nicht um Wien“, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig. Von Landesparteichef Martin Gruber, der zuletzt mit einem Wahlkampfplakat in Top-Gun-Manier beeindruckt hatte, gab es zunächst keine Stellungnahme.

Umfragen zeigen deutliches Bild

Und was sagen die Umfragen für den 5. März in Kärnten voraus? Die SPÖ, die in den Umfragen weit abgeschlagen in Führung liegt, setzt auf großflächige Mobilisierung und verweist auf die Arbeit der vergangenen zehn Jahre, um die prognostizierten Verluste möglichst klein zu halten.

Die FPÖ, laut Umfragen recht gut abgesichert auf Platz zwei, hat mit Erwin Angerer den Anspruch auf den Landeshauptmann gestellt, ebenso wie das Team Kärnten mit Gerhard Köfer, der am 5. März allerdings wohl mit gehörigem Abstand zur FPÖ ins Ziel einlaufen wird.

Betont zurückhaltend - wohl auch angesichts der Stimmung auf Bundesebene - gibt sich die ÖVP, aktuell verbreitet man die Botschaft, einfach der bessere Partner für die SPÖ zu sein, zielt also wohl auf eine Fortsetzung der aktuellen Koalition ab.