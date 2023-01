Niederösterreich-Wahl: FPÖ hofft auch in Salzburg auf Zugewinne

Reaktionen aus den Parteien

"Jetzt ist alles möglich", jubelt Marlene Svazek nach dem Wahlerfolg ihres Parteikollegen Udo Landbauer in Niederösterreich. Der blaue Jubel nach dem historischen Ergebnis (fast zehn Prozentpunkte plus) ist ansteckend. Erst am Freitag ging Svazek mit ihrem neuen Wahlkampf-Song "Nie weg von dir" online - Seitenhiebe auf die allmächtige ÖVP inklusive. Dass die schwarze Macht nun bröckelt, sieht sie als Chance für die FPÖ.

Eher verhalten fällt die Reaktion von SPÖ-Parteichef David Egger aus. Die Verluste würden natürlich schmerzen, so Egger. Die Vorzeichen in Salzburg seien aber andere. Einbrüche in der konservativen Macht sieht auch er als positives Zeichen.