SPÖ-Mann David Egger vor der Wahl: Bloß nicht „everybody’s Depp“ sein

Egger ist Vizebürgermeister von Neumarkt am Wallersee. Und eines, wenn nicht das größte Problem sieht er im „Ausverkauf der Heimat“, er plakatiert das auch. „Spekulanten aus dem Ausland reißen sich Grünland unter den Nagel, bauen Aparthotels und verkaufen sie international.“ Die Gemeinden hätten wenig davon. „Und die angrenzenden Grundstücke werden für die Anrainer um ein Vielfaches teurer.“

Es ist kein Geheimnis, dass Egger nicht die erste Wahl war für den Job des Parteichefs – vor ihm haben Kandidaten abgesagt. Er selbst sieht darin kein Problem. „Für mich ist es eine Ehre, so jung Parteichef zu sein. Bekommt man die Chance, muss man sie wahrnehmen.“

Wie lange will er bleiben? „Ich gehe definitiv nicht in der Politik in die Pension. Aber jetzt habe ich die Laufschuhe an und einen langen Atem. Bis 2030 muss man sicher mit mir rechnen.“