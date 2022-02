Falls Regierung platzt: Wie die SPÖ ihr Comeback vorbereitet

Doch die SPÖ weist das von sich, es geht klar in Richtung Neuwahlen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat bereits in ihrem Neujahrsinterview im KURIER gesagt, sie ist für Neuwahlen, sobald die Pandemielage das zulässt. „Daran hat sich nichts geändert“, bekräftigt Rendi-Wagner diese Woche am Rande ihrer Berlin-Reise gegenüber dem KURIER.

Allparteien-Experimente und fliegende Wechsel lehnt die SPÖ-Chefin ab: „Österreich braucht eine stabile Regierung. Zuvor sollen die Wähler das Wort haben.“

Bei ihren Gesprächen mit hochrangigen SPD-Politikern in Berlin hat sich Rendi-Wagner informiert, wie eine Ampelkoalition funktionieren könnte. Das aktuelle deutsche Regierungsmodell – eine Koalition aus SPD, Grünen und Liberalen unter SPD-Führung – ist in Österreich das Wunschmodell für Anhänger einer linken Wenderegierung.

Aber ist eine Ampelmehrheit realistisch? Die aktuelle Stimmungslage würde wahrscheinlich die Impfgegner-Partei MFG in den Nationalrat befördern. Und in einem Sechs-Parteien-Parlament wäre eine rot-grün-pinke Mehrheit unwahrscheinlich. Die einzige Zweierkoalition, die sich ausgehen könnte, wäre eine aus SPÖ und ÖVP. So wird das derzeit von Politikforschern eingeschätzt.

Daher würde die SPÖ, obwohl eine Ampelkoalition ihr Wunschziel ist, ohne spezifische Koalitionsansage in den Wahlkampf ziehen. In anderen Worten: Sie würde eine Koalition mit der ÖVP offenlassen. Nur eine Zusammenarbeit mit der FPÖ will die SPÖ weiterhin ausschließen.