Kärnten-Wahl: Fehler auf gedruckten Stimmzetteln

Auf den Stimmzetteln für die Kärntner Landtagswahl hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das Bündnis für Kärnten (BFK) tritt offiziell als "Liste Bündnis für Kärnten, Bündnis Zukunft Österreich, Gemeinsam für Fresach, Eine Gute Option, Freistaat Kärnten, Liste Jörg" an. Auf den Stimmzetteln steht allerdings statt Fresach ein anderer Name - Friesach. Das bestätigte Leiter der Landeswahlbehörde, Dieter Platzer, am Donnerstag: "Leider wurde ein Tippfehler übersehen."