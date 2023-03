Martin Gruber: Ehemals jüngster Bürgermeister arbeitet an seinem Profil

In diesem Zusammenhang wird Gruber von seiner Partei zuletzt auf großflächigen Plakaten als Schützer der Kärntner Interessen vor Investoren inszeniert. Handschlagqualität und ein Herz für die Regionen sind weitere Attribute, die die Partei für Gruber vorgesehen hat, die ihm aber wohl auch politische Mitstreiter bescheinigen würden. Für Applaus von Stammwählern hatte 2022 Grubers Initiative zur Wolfsverordnung gesorgt, mit der die eigentlich streng geschützten Tiere in Kärnten leichter bejagt werden dürfen - sehr zum Ärger von Naturschützern, versteht sich.

Zielstrebig

Von Wegbegleitern wird Gruber als zielstrebig bezeichnet, als einer, dem Leistung etwas bedeutet und der Verantwortung übernehmen will. Der Lebenslauf des Agrar-HAK-Absolventen widerspricht hier nicht. Über den Gemeinde- und Bauernbund baute sich Gruber sein Netzwerk auf, schon in jungen Jahren war er in der Landesregierung aktiv - als persönlicher Referent des damaligen Landesrats und ÖVP-Chefs Josef Martinz, den die veruntreuten Hypo-Millionen in der Birnbacher-Affäre um die politische Karriere brachten.



Bei der Landtagswahl 2018 war Gruber Spitzenkandidat der ÖVP im Wahlkreis Ost. Er erreichte - obwohl noch nicht an der Spitze der Partei - mit rund 3.300 Vorzugsstimmen das beste Ergebnis aller seiner Parteifreunde. Abzuwarten wird nun bleiben, ob er trotz aktuell schlechter Bedingungen für die Bundespartei das Ergebnis seines Landesparteichef-Vorgängers Christian Benger (15,5 Prozent) überflügeln wird.