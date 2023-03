Janos Juvan: Neos-Gemeinderat nimmt Anlauf für den Landtag

Durchwachsen könnte man die politischen Ergebnisse der Neos in Kärnten wohlwollend nennen: 2018 scheiterte die Bewegung mit etwas mehr als zwei Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Das soll und wird heuer anders sein, ist Janos Juvan überzeugt. Der 38-jährige Unternehmer ist momentan Gemeinderat in Klagenfurt und will am 5. März "mit zwei, drei Kollegen" den Sprung in den Landtag schaffen.

Arbeiten im Alter von 15

"Leistung" haben die Neos als wichtigstes Schlagwort für den aktuellen Wahlkampf gewählt. Es scheint wie maßgeschneidert für Juvan, der auf seine berufliche Laufbahn merklich stolz ist. Als Sohn einer Familie ohne Akademiker gehöre er "zur in Österreich viel zu kleinen Gruppe jener, die die Bildungsbarrieren durchbrochen“ hätten, stellt sich Juvan auf der Neos-Website vor. Mit 15, 16 Jahren habe er gearbeitet, um sich Dinge leisten zu können, die für begüterte Kollegen selbstverständlich waren.