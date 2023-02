Wahlkampf-Auftakt in Salzburg: Grün und Pink vereint gegen Blau

Absage an die FPÖ erteilt

Nur eine Stunde später: Die Neos laden in die Frohnburg. Frontfrau Andrea Klambauer zieht nach fünf Jahren Regierungsverantwortung der Pinken in Salzburg ausführlich Bilanz. Vieles sei mit ihr in Regierungsverantwortung gelungen: Vom Mietensenkungsprogramm im Wohnbau bis zur neuen Struktur der Frauenhäuser oder einem niedrigen Schlüssel in der Kinderbetreuung.

„Die Salzburgerinnen und Salzburger haben ein Recht auf eine robuste Problemlösung“, so Klambauer. Zu Kritik, dass im Landestopf für Wohnen regelmäßig viel Geld liegen bleibt, nur soviel: „Man hat uns den Wohnbau gegeben und gemeint, Neos werden sich die Zähne ausbeißen.“ Sie will ideologische Gräben zwischen SPÖ und ÖVP, die rein für Miete bzw. Eigentum eintreten würden, überwinden.

Arbeitende Menschen würden sich mittlerweile wie „eine ausgepresste Zitrone“ fühlen, so Klambauer. Die FPÖ schließt auch sie als Partner klar aus. Und dann wird effektvoll jedes erreichte Ziel der letzten Jahre auf die Videowall und in Klambauers Gesicht projiziert. Ziel: „Bei der letzten Wahl hatten wir 18.000 Stimmen. Jetzt wollen wir 20.000“, so Klambauer. Ihr bevorzugter Partner? Am liebsten weiterhin Schwarz und Grün.