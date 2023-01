Kärnten-Wahl: Acht Parteien wollen an den Start gehen

KPÖ hofft

Vision Österreich, die Partei des ehemaligen MFG-Landessprechers Alexander Todor-Kostic, hatte diese Woche bekanntgegeben, 1.500 Unterstützer gefunden zu haben. Und auf APA-Anfrage hieß es auch vom BZÖ, das als Teil der FBP (Freie Bürgerpartei) unter dem Namen BFK (Bündnis für Kärnten) antritt, dass man die notwendigen Unterschriften zusammenbekommen habe.

Die KPÖ Kärnten hoffte auf einen Antritt, will aber erst am Freitag darüber informieren, ob man es - zumindest in einzelnen Wahlkreisen - geschafft hat.